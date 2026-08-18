BAE, İran'dan Balistik Füzeler Tespit Etti - Son Dakika
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BAE, İran'dan Balistik Füzeler Tespit Etti

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BAE, hava savunma sistemleriyle 2 balistik füze tespit etti, güvenliği sağlamak için teyakkuzda.

İSTANBUL (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füze tespit ettiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, füzelerden ilkinin ülkenin kara suları dışında, ikincisinin ise ülkenin kara sularında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın her türlü tehditle mücadele etmek ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlere kararlılıkla karşı koymak için "tam teyakkuz ve hazırlık" halinde olduğu ifade edildi.

Ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunmasının yanı sıra ulusal çıkar ve kaynakların güvence altına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, halktan tüm haberleri ülkedeki resmi kaynaklardan takip etmeleri ve söylenti ile yanlış bilgilere itibar etmemeleri istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, İran'dan Balistik Füzeler Tespit Etti - Son Dakika

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