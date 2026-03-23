BAE, İran'dan Gelen Füzelere Karşı Önlem Aldı

23.03.2026 14:11
BAE, İran'dan yönelen 7 balistik füze ve 16 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 16 insansız hava aracına (İHA) hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 7 balistik füze ile 16 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana BAE'ye atılan 352 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1789 İHA'ya karşı gerekli aksiyonların alındığı, söz konusu saldırılarda, görevleri başındaki silahlı kuvvetler mensubu 2 kişinin yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 161 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
