BAE, İran'dan Gelen Saldırılara Müdahale Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve İHA'lara müdahale ettiği kaydedildi.
Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ile İHA'ları engellemesi sonucu meydana geldiğini aktarıldı.
