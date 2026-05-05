BAE, İran İHA ve Füze Saldırılarını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'deki sivil yerleşim alanları ve tesisleri hedef alan İHA ve füze saldırılarına tepki gösterildi.

İran kaynaklı olduğu ifade edilen İHA ve füze saldırıları sonucu BAE'de yaşayan Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

"Gerilimi artıran kabul edilemez ihlaller" olarak değerlendirilen saldırıların, "Uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olarak BAE'nin güvenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

BAE'nin hiçbir koşulda güvenliğini ve egemenliğini korumaktan taviz vermeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE, egemenliğinin yanı sıra ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarını uluslararası hukuka uygun olarak koruyacak şekilde bu saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada ayrıca, BAE'nin bu saldırılardan ve sonuçlarından İran'ı sorumlu tuttuğu ifade edildi.

Fuceyra Emirliği'ndeki petrol bölgesinin hedef alınması

Fuceyra Emirliği, İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alınan Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı ve Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.