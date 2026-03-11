BAE, İran Saldırılarına Hava Savunmasıyla Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE, İran Saldırılarına Hava Savunmasıyla Yanıt Verdi

11.03.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, İran'dan atılan füzeleri ve İHA'ları engellemek için hava savunma sistemlerini devreye aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve İHA'lı saldırılara karşı koymak için devreye girdi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulabileceği vurgulanan açıklamada, söz konusu seslerin "hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA'ları ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğuna" işaret edildi.

Saldırıda isabet veya herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Abu Dabi'deki eski havalimanında çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan Abu Dabi Emirliği Medya Ofisinden gün içinde yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda düşen şarapnelin Abu Dabi'deki eski havaalanında yangına sebep olduğu aktarıldı.

Açıklamada, havalimanındaki yangının kontrol altına alındığı, olayla can kaybının olmadığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran Saldırılarına Hava Savunmasıyla Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 22:52:47. #7.13#
SON DAKİKA: BAE, İran Saldırılarına Hava Savunmasıyla Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.