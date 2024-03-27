BAE, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi kurmak amacıyla Filistin topraklarına el koymasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "uluslararası meşruiyeti ihlal eden, bölgede gerilime yol açan, barışı ve istikrarı sağlama çabalarını engelleyen tüm uygulamaların tamamen reddedildiği" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, " Orta Doğu'da barış sürecinin ilerlemesi ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden yasa dışı uygulamaların sonlandırılması için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Filistin topraklarındaki mevcut durumu değiştirmeye çalışan her türlü girişimin reddedildiğine" dikkat çekilen açıklamada, Filistin topraklarında daha fazla can kaybı ve durumun kötüleşmesinin önüne geçmek için uluslararası topluma "derhal ateşkes yapılması" yönünde çağrıda bulunuldu.

Ne olmuştu?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.