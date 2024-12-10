BAE, İsrail'in Suriye Tampon Bölgesini Ele Geçirmesini Kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirmesini şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesine tepki gösterildi.

Suriye'nin birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü önemsedikleri vurgulanan açıklamada, Golan Tepelerini ele geçirmenin, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını da ihlal ettiği ifade edildi.

İsrail'in bu tür adımları kesin bir dille reddettiği vurgulanan açıklamada, bu gibi adımların bölgede barış ve istikrar çabalarını engellediği gibi daha fazla gerilime sebep olduğu kaydedildi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.