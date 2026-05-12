BAE'nin İran'a Gizli Saldırı İddiası

12.05.2026 09:48
BAE'nin, İran'a karşı gizli askeri saldırılar düzenlediği ve bir rafineriyi hedef aldığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a gizli askeri saldırılar düzenlediği iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, BAE'nin İran'a doğrudan gizli askeri saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

BAE'nin nisan ayında ateşkes sırasında İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan bir rafineriyi hedef aldığı iddiasına yer verilen haberde, söz konusu saldırının büyük bir yangına yol açarak rafinerinin kapasitesinin büyük bölümünü aylarca devre dışı bıraktığı belirtildi.

Habere göre, kaynaklar o tarihte ateşkes henüz tam olarak yürürlüğe girmediği için ABD'nin saldırıya tepki göstermediğini ve BAE dahil savaşa katılmak isteyen diğer Körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

BAE'nin İran'ın misilleme saldırılarından sonra Körfez bölgesinde "çatışmacı tutum sergilediğine" işaret eden kaynaklar, savaş boyunca ABD ile BAE'nin güçlü askeri işbirliği sürdürdüğü iddiasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve BAE Dışişleri Bakanlığı saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Beyaz Saray ise savaş sırasında BAE'nin rolüne ilişkin sorulara yanıt vermedi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde tüm seçeneklerin bulunduğunu ve ABD'nin İran üzerinde azami baskı gücüne sahip olduğunu savundu.

Ateşkes sırasında Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinde meydana gelen patlama

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi ise 8 Nisan'da Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıklamıştı.

Saldırının ardından rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, çalışanların zamanında tahliyesi sayesinde herhangi bir can kaybı bildirilmediği aktarılmıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, ülkenin yakıt tedarik ve dağıtım ağının istikrarlı olduğunu bildirmiş ve halka yakıt tüketimini kontrol altında tutmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

