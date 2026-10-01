BAE, Tebük'e acil inen Flydubai uçağındaki olay için terör soruşturması başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi, Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan Flydubai uçağına ilişkin olayın terör saikiyle düzenlenip düzenlemediğinin araştırılması talimatını verdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Başsavcı Şamisi, söz konusu olayla ilgili savcılık bünyesinde uzman bir soruşturma ekibi kurulmasını istedi.

Olayın arkasında herhangi bir terör faaliyeti bulunup bulunmadığının tüm boyutlarıyla incelenmesi talimatında bulunan Şamisi, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Şamisi, yetkili makamlar olaya dair bulguları toplayıp doğrulama sürecini tamamlayana kadar kamuoyunun spekülasyon yapmaktan veya teyit edilmemiş bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Başsavcı ayrıca yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önemine dikkati çekti.

Haberde, BAE mevzuatı uyarınca Flydubai uçağının ülkede tescilli olması nedeniyle olayı soruşturma yetkisinin BAE yargı makamlarına ait olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.