BAE ve Arap Bakanlar Suriye'yi Görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Umman, Kuveyt ve Fas'taki mevkidaşlarıyla Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefonda görüştü.

Bin Zayid, mevkidaşlarıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Görüşmelerde Dışişleri Bakanları, Suriye halkının güvenlik ve istikrarının sağlanması için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.