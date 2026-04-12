BAE ve Hindistan'dan Stratejik İşbirliği Görüşmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE Devlet Başkanı, Hindistan Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Bin Zayid'in, BAE ziyaretini sürdüren Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ı kabulünde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık, ekonomik işbirliği ile işbirliğini geliştirme yolları değerlendirildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ile gerginliğin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara olumsuz yansımaları, uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı.

Ayrıca İran'ın BAE başta olmak üzere bölge ülkelerinde sivil yerleşim yerleri ile altyapıya yönelik saldırıları masaya yatırıldı.

Bakan Jaishankar, Hindistan'ın, ülkesini savunmak, egemenliğini korumak, topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için aldığı tüm önlemler konusunda BAE'ye destek verdiğini ifade etti.

BAE'yi ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, dün akşam BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 19:54:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.