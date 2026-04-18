BAE ve İngiltere Bakanları İran'ı Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile İran'ın BAE'yi ve bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan saldırılarının yansımalarını ve ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Al Nahyan ve Cooper, yaptıkları görüşmede İran'ın BAE ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının sonuçlarını değerlendirdi.

Bakanlar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilanı sonrasındaki durumu, bölgesel meseleleri, bunların güvenlik ve istikrara etkilerini görüştü.

Görüşmede, BAE ile İngiltere ikili ilişkileri ve işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine ilişkin imkanlar da değerlendirildi.