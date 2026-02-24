BAE ve İran Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
BAE ve İran Dışişleri Bakanları Görüştü

24.02.2026 01:29
BAE Dışişleri Bakanı ile İranlı mevkidaşı, ABD-İran müzakerelerini ve bölgedeki durumu ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin gelişmeleri görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Zayid, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki genel durum ve son gelişmeler ele alındı.

Tarafların ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre Bin Zayid, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, bölgesel güvenliğin temellerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması ve bölge halklarının daha fazla refah ve istikrar yönündeki beklentilerini karşılaması açısından başarılı olmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

