BAE ve Katar'da Hava Savunma Alarmı
BAE ve Katar'da Hava Savunma Alarmı

07.04.2026 23:17
BAE ve Katar, İran'dan gelen füze saldırılarına hava savunma sistemleri ile karşılık verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, İran'dan atılan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Ülkede duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.

Katar

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

Ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi. Uyarıda, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

Bahreyn

Bahreyn'de de İran misillemelerinin ardından sirenler çaldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sirenlerin çaldığına işaret edilerek ülkede yaşayan herkesten sakin kalmaları ve en yakın güvenli alanlara gitmeleri istendi.

Kaynak: AA

