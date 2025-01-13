BAE, Yenilenebilir Enerji Hedefini Artırdı

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ABU DABİ, 13 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna bint Abdullah El Dahak, ülkesinin 2022-2024 yılları arasında temiz enerji kapasitesini 3,1 gigavattan 6 gigavata çıkardığını söyledi.

Başkent Abu Dabi'de pazar günü düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nun açılışında konuşan bakan, ülkesinin 2023'teki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 14,2 gigavata çıkarma taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

El Dahak, dünya genelinde toplulukları yerlerinden eden sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı felaketlerin artışına dikkat çekerek temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasının aciliyetini vurguladı.

Bakan, 2011 yılındaki Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Meclisi'nin ilkine ev sahipliği yapmasından bu yana ülkesinin yenilenebilir enerji inovasyonunda sürdürdüğü liderliğin altını çizdi. "Yenilenebilir enerji artık eskiye göre daha uygun fiyatlı, daha ölçeklendirilebilir ve daha erişilebilirdir" diyen El Dahak, enerji depolama ve teknolojisindeki ilerlemelerin adil bir enerji dönüşümünün sağlanmasında sahip olduğu kilit önemdeki rolüne işaret etti.