Baf Havalimanı Yeniden Açıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) saldırı ihtimali üzerine tahliye edilerek uçuşlara ara verilen Baf Havalimanı'nın tekrar hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Rum basınındaki haberlere göre, öğleden sonra saldırı ihtimali ve radarlarda şüpheli bir cismin görülmesi üzerine tahliye edilen Baf Havalimanı'na çalışanlar geri döndü ve uçuşlar tekrar başladı.

Saldırı ihtimali süresince hem havalimanının hem de GKRY hava sahasının kapanması nedeniyle aksayan seferler gecikmeli yapılabildi.

GKRY ve burada bulunan İngiliz egemen üslerine yönelik hava saldırısı ihtimali nedeniyle Baf Havalimanı yerel saatle 12.30 (TSİ 13.30) itibarıyla tahliye edilmeye başlanmış, bölgedeki İngiltere'ye bağlı üslerde sirenler çalmıştı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis da İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini aktarmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.