Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Canlı Payvan Pazarını Ziyaret Etti

Güncel

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, canlı payvan pazarını ziyaret ederek vatandaşlar ile besicilerin istek ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, belediye meclis üyeleri ile yaptığı ziyarette hayvan pazarındaki besici ve vatandaşlarla bir adaya geldi, vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Besicilerin yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunduklarını belirten Kılıç, " Kurban Bayramı'nın huzur içinde geçirilmesi yönünde tüm hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Kızılırmak Seddesi Mezbahane yanında bulunan alanda atık gömü çukurları oluşturduk. Yön levhalarıyla bu alanın kolaylıkla bulunmasını sağladık. Hemşehrilerimden kurban atıklarını bu alanda imha etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.