Bafra\'da 146 kg uyuşturucu operasyonu

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Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kolay Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan D.K. (47) ve S.Y'nin (64) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. D.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan adliye dışında taşkınlık çıkartan zanlıların yakınlarına güvenlik güçleri müdahale etti.

Bafra'da dün, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerince Kapıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese helikopter desteğiyle düzenlenen operasyonda yaklaşık 146 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiş, olayla ilgili D.K. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.