Bafra\'da Araç Tarlaya Devrildi

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
M.M.D. (25) yönetimindeki 34 LM 1580 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde önüne çıkan bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
