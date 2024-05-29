Bafra'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da aranan hükümlü yakalandı

Bafra\'da aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

29.05.2024 16:53
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Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E'yi (52), ilçede saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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