Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla şehitler, kabirleri başında anıldı.
Bafra Asri Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anma töreni başladı.
Törende Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Törenin ardından kabirlere karanfil konuldu, şehit ve gazi ailelerinin bayramı kutlandı.
Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile şehit ve gazi aileleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da arife gününde şehitler dua ile anıldı - Son Dakika