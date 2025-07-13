Bafra\'da Asfalt Çalışmaları Hızlandı

Bafra Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 3 mahalledeki 28 sokakta yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, 3 mahalledeki 20 sokakta sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamlarken, 2 mahalledeki bazı sokaklarda sıcak asfalt ve asfalt yama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, kırsal kesimdeki bir mahalledeki bir sokakta beton yol çalışmasına da devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin üstyapısını iyileştirmek için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Kılıç, "İlçemiz genelinde birçok noktada eş zamanlı sıcak asfalt yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerimizde ise belirlenen program kapsamında beton yol çalışması yapılıyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapımı tamamlanan yollarımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.