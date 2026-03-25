Bafra\'da Ayakkabı Boyacılarına Yeni Alan

Samsun'un Bafra ilçesinde, Çarşı Camisi önünde faaliyet gösteren ayakkabı boyacıları için Bafra Belediyesi tarafından yeni çalışma alanı oluşturuluyor.

Esnafın daha uygun koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla, mülkiyeti belediyeye ait olan ve yıkılan eski Trafik Şube Müdürlüğünün bulunduğu alanda inşaat çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında ayakkabı boyacıları için 9 dükkan ile ulaşım hizmetlerine katkı sunacak taksi durağı inşa ediliyor.

Yapılan çalışma ile bölgedeki düzensizliğin önüne geçilmesi ve kamuya açık alanların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Modern şehircilik planlamasına uygun olarak tasarlanan alanın, kısa süre içerisinde tamamlanarak esnafın hizmetine sunulması planlanıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yerel esnafın çalışma standartlarını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Çarşı Camisi önünde çalışan ayakkabı boyacılarımız için yeni bir ortam hazırlıyoruz. Bu proje ile hem esnafımızın çalışma şartlarını iyileştiriyor hem de ilçe merkezine düzenli görünüm kazandırıyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi önceliğimizdir." dedi.