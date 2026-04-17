Bafra'da Cinayet Davasında Azmettiriciler Yakalandı
Bafra'da Cinayet Davasında Azmettiriciler Yakalandı

Bafra'da Cinayet Davasında Azmettiriciler Yakalandı
17.04.2026 19:59
Bafra'da E.B.N. tarafından tüfekle öldürülen A.Ö.'nün cinayetinin azmettiricileri 16 gün sonra yakalandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde A.Ö.'nün (24) evde yaşanan tartışma sırasında E.B.N. (17) tarafından tüfekle öldürüldüğü olayın azmettiricileri olarak aranan 2 şüpheli, 16 gün sonra yakalandı.

Olay, 1 Nisan'da saat 02.45 sıralarında Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, E.B.N., yaşanan tartışma sırasında A.Ö.'ye tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından yakalanan zanlı E.B.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, M.Y.'nin (36) cinayetin azmettiricisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı da ortaya çıktı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu olaydan 16 gün sonra bugün gerçekleştirilen operasyonda azmettirici olduğu değerlendirilen M.Y. (36) kent merkezindeki evinde yakalandı. Çalışmalar kapsamında şüphelinin kardeşi M.Y. (34) de Bafra ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatlı av tüfeği ile 26 av fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin soruları üzerine, "Biz yaptırmadık, olur mu öyle şey. Biz akrabayız, suçu bize atmaya çalışıyorlar" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Bafra, Suç, Son Dakika

