Bafra'da duvar delinerek kurtarılan kedi yavrusunu Alfa Derneği temsilcisi sahiplendi - Son Dakika
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Bafra'da duvar delinerek kurtarılan kedi yavrusunu Alfa Derneği temsilcisi sahiplendi

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Bafra'da üst geçit duvarının arasına düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin duvarı delmesiyle kurtarıldı. Kurtarılan kedi yavrusunu Alfa Derneği Arama Kurtarma Engelli Kedi Evi Bafra Temsilcisi Emel Emine Aydar sahiplendi. Aydar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçit duvarının arasına düşen kedi yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi Hastane Kavşağı'ndaki üst geçidin duvarının içerisine kedinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, duvarı delerek kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi, Alfa Derneği Arama Kurtarma Engelli Kedi Evi Bafra Temsilcisi Emel Emine Aydar tarafından sahiplenildi.

Aydar, kedi yavrusunun kurtarılması için itfaiyenin çok büyük emek verdiğini belirterek, "Üst geçit duvarının arasına düşen kediyi ekipler saatlerce kurtarmak için çaba gösterdi. Herkese teşekkür ederiz. Kediyi de bizlere teslim ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bafra'da duvar delinerek kurtarılan kedi yavrusunu Alfa Derneği temsilcisi sahiplendi - Son Dakika
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