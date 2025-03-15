Bafra'da Elektrikli Bisiklete Çarpma Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan, elektrikli bisikletteki iki kişi yaralandı.
Sami A. (49) yönetimindeki 55 BD 284 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hal Caddesi'nde Salih B'nin (45) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Salih B. ile kızı Havva B. (11) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise emniyete götürüldü.
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