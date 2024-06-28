Bafra'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U. (24) Mevlana Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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