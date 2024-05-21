Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlere doğayı tanıtmak, yaşamlarına hareketlilik getirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Gençler Kızılırmak Deltası'nda Bisiklet Turu Düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?