Bafra\'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi yakalandı.

Bafra'da ikamet eden D.A. (62), tatil dönüşünde, apartmanın bacasına sakladığı 5 bilezik ve 45 gram altının kaybolduğunu fark ederek polis merkezine ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucu, M.C.K'yi (24), altınlarla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

Olayda çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.