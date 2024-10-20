Bafra'da Mantar Toplayan Yaşlı Adam 15 Saat Sonra Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişiyi 15 saat sonra jandarma ekipleri buldu.
Kuzualan Mahallesi'ndeki evinden sabah mantar toplamak için ayrılan 85 yaşındaki Hüseyin Uzunbıçak, akşam dönmeyince yakınları tarafından arandı.
Telefonu olmadığı için irtibat kurulamayan yaşlı adamın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada yaşlı adam, Yiğitalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.
Uzunbıçak, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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