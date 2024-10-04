Bafra'da Merdivenden Düşen 91 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıya çıkmaya çalışırken merdivenden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Göl Tepe Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin K. (91), müstakil olan evinin çatısına merdivenle çıkmaya çalışırken düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
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