Bafra\'da minik öğrenciler Atatürk\'ü andı

Bafra'da minik öğrenciler Atatürk'ü andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Şehit Burak Perçin İlkokulunda anma programı düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Şehit Burak Perçin İlkokulunda anma programı düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen törende sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program kapsamında okulun 1-D sınıfı öğrencileri ellerinde bayraklarla anma etkinliğine katıldı.
Minik öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirirken, "Deniz Üstü Köpürür" eşliğinde gerçekleştirilen anlamlı gösteri duygulu anlar yaşattı.
Küçük öğrencilerin sunduğu gösteri, törene katılan velilerden büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA