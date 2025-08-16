Bafra'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Faysal Alak'ın (29) kullandığı 34 FKH 835 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen Ali Seçkin'in (61) yönetimindeki 55 AGS 254 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil önce trafik levhasına ardından karşı şeride geçerek çelik bariyerli duvara çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki yaralı yolcu Hediye Alak (29), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
