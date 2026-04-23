Bafra'da Park Halindeki Araç Yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, Hacınabi Mahallesi'nde H.H. ile oğlu K.H. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından K.H, babasına ait park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili K.H'yi gözaltına aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?