Bafra\'da Satranç Turnuvası Hazırlıkları Tamamlandı

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Bafra Belediyesi, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek satranç turnuvası ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonunun koordinasyonunda Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteğiyle yapılacak turnuvaya başvurular sona erdi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak satranç turnuvası 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesinin düzenlediği turnuvaya geçen yıl 525 kişi katılmıştı.