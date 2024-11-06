Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C'nin (42) ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, satışa hazır 5 parça halinde toplam 20,66 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda, E.C. ile ikamette bulunan Z.A. (43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise emniyetten serbest bırakıldı.