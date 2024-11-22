Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçede belirlenen dört adrese operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G.M. (45) ve M.T. (40), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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