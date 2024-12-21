Bafra\'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin (40) iklimlendirme sistemi kurarak evinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda plastik şişelere dikili 11 kök uyuşturucu bitkisi, 1055 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı, 50 tabanca mermisi ve bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K, jandarmaya götürüldü.
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