Samsun'un Bafra ilçesinde dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi'nde bulunan apartmanın altındaki dükkanda, semaverden sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dükkanda bulunan araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Yangın: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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