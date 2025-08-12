Bafra'da Yaralı Leyleklerin Tedavisi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı leyleklerin tedavileri Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde yapılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki klinik, yaralı ve bakıma muhtaç kuşlara ve yaban hayvanlarına hizmet veriyor.

Leyleklerin göç yolları üzerindeki delta her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Deltada, Doğanca Mahallesi sınırlarında 2 dönüm ormanlık alan, ağaçlardaki leylek yuvalarının sayısının çokluğu nedeniyle "Leylek köyü" olarak adlandırılıyor.

Leylekler yavruyken yuvadan düşmek başta olmak üzere, elektrik tellerine takılmak, yaban hayvanlarının saldırısı gibi nedenlerle yaralanıyor.

Yaralı ve bitkin halde bulunan leylekler ise kliniğe getirilip tedavi altına alınıyor.

Klinikte görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın leyleklerin en önemli üreme noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Yapılan çalışmalarda deltada binden fazla leylek yuvası tespit edildiğine işaret eden İsfendiyaroğlu, "Birçok leylek üremek için şehrimizde bulunan deltayı seçiyor. Bize gelen leyleklerde yuvadan düşmeye bağlı kanatta ve ayakta kırıklar, elektrik çarpmaları ve yaban hayvanlarının saldırıları görülmektedir." dedi.

Mart ayından bugüne kadar 30 leylek getirildiğini söyleyen İsfendiyaroğlu, "Biz şimdi bunların birçoğunu ağustos sonundaki göçe hazırlıyoruz. Gelen leyleklerden şu ana kadar 12'sini doğaya bıraktık. En kısa sürede kalan yavruları da tekrar doğaya bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

İsfendiyaroğlu, leyleklerin bir kısmında kanat kırığı olduğunu, operasyon geçiren leyleklere belirli zamanlarda antibiyotik vererek ilaç tedavisi uyguladıklarını anlattı.

"Kapalı alanlarda olurlarsa çok çabuk strese girebiliyorlar"

Leylekler için rehabilitasyon alanı oluşturduklarını aktaran İsfendiyaroğlu, "Burada leylekler kanat uzunluğu büyük hayvanlar olduğu için bir yerlere çarpıp kendilerini zedelemiyorlar. Hem de iç içe olduklarında daha huzurlu oluyorlar, tedavileri daha hızlı gerçekleşiyor ve strese girmiyorlar. Kapalı alanlarda olurlarsa çok çabuk strese girebiliyorlar. Bu nedenle kendileri için tasarladığımız bölgede rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tedavileri tamamlanan leylekleri doğaya saldıklarını ve sonbaharda başlayacak leylek göçü için yaralı leyleklerin tedavilerini tamamlamaya çalıştıklarını dile getiren İsfendiyaroğlu, "Günlük olarak, kendi ağırlıklarına göre yemek seçimleri oluyor. Balık ve et türü yiyecekler veriyoruz. Hayvanların kiloları 4 ile 5 kilogram arasında değişiyor. Buna göre de tartım yaparak yiyeceklerini önlerine koyup gün içinde yemelerini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

İsfendiyaroğlu, tedavisi tamamlanamayan leylekleri klinikte misafir etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.