Bafra Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Yapıldı

15.05.2026 15:19
Bafra Devlet Hastanesi'nde olası afetlere karşı yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'nde geniş kapsamlı yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bafra Devlet Hastanesi yönetimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin bir bölümünde çıkan yangın sonrası alarm sistemi devreye sokuldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına ilk müdahale, hasta ve personelin güvenli tahliyesi ile kriz yönetimi adımlarını uygulamalı olarak sergiledi.

Saha uygulaması öncesinde yapılan masa başı toplantısında ise acil durum eylem planları ve risk analizleri titizlikle gözden geçirildi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarında afet hazırlığının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Personelin reflekslerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Domaç, "Koordinasyonu en üst seviyede tutmak için bu tür eğitimlere devam edeceğiz. Tatbikatın başarısında emeği olan UMKE, itfaiye, cezaevi idaresi ve ambulans servisi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Tatbikat, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Çalışmaya Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi idarecileri de destek verdi.

Kaynak: AA

