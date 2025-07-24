Samsun'un Bafra ilçesinden itfaiye ekipleri, Karabük'teki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Amirliğine bağlı araç ile 3 personel, Karabük'ün Ovacık ilçesi Kışla Mahallesi'nde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gitti.
Bafra itfaiye ekibi, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan orman işletme arazözlerine su ikmali yaparak söndürme faaliyetlerinin kesintisiz devam edilmesine katkı veriyor.
Son Dakika › Güncel › Bafra İtfaiyesi Karabük'teki Yangınla Mücadele İçin Gitti - Son Dakika
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