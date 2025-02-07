Bafra Koyunları: Hızla Büyüyen Kuzular

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Bu koyunlar en az ikiz yavruluyor: 3 kilo doğan süt kuzuları 2,5 ayda 30 kiloya ulaşıyor

AMASYA - Amasya'da çoklu doğum özelliğine sahip yerli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yılki kuzu doğumları başladı. Koyunların yüzde 75'inin ikiz yavruladığı işletmede bu yıl 6 binden fazla kuzunun doğması bekleniyor. 3 kilo doğan süt kuzuları sadece 2,5 ayda 10 kat büyüyerek 30 kilo ağırlığa ulaşıyor. Kuzuların anneleriyle buluştuğu süt saati renkli anlara sahne oluyor.

Beslenme vakti dronla görüntülendi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmede baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşmaya başladığı süt saati renkli anlara sahne oldu. Koyunlar ve sürüye alıştırılmaya çalışılan kuzuları beslenme vakti geldiğinde birbirlerine koştu. Dronla çekilen görüntüler yürekleri ısıttı.

Yerli koyunlar

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen yerli Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve süt veriminin yüksek olmasıyla biliniyor. Bu koyunların çoklu doğum yapma özelliğine dikkat çeken İşletme müdürü Muhammet Altıparmak, "Koyunların yüzde 75'i ikiz, yüzde 10'u üçüz doğum yapıyor. 100 koyundan 1 yada 2'si beşiz veya altızda yavrulayabiliyor" dedi.

3 bin 800 koyunun bulunduğu işletmede 1 Şubat'ta başlayan doğumların takibi için 40 personelin görevlendirildiğine değinen Altıparmak, doğumdan itibaren 3 gün boyunca bir arada tutulan annelerle kuzularının bu süreçte koku ve sesle birbirlerini tanımalarının ardından sürüye alıştırıldığını söyledi.

5 ayda 45 kilo ağırlığa ulaşıyorlar

Bir ayda 500 hayvandan oluşan sürüye adapte olan kuzuların günde 3 defa anneleriyle buluştukları süt saati ise görsel şölene dönüşüyor. Piyasada her yıl ilgi gören Bafra ırkı koyunlar 5 ayda 45 kilo ağırlığa ulaşmalarının ardından yurdun dört bir yanından alıcı buluyor. Bu yıl 2 bin damızlık koyunun satışı planlanıyor.