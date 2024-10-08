Bağ evi inşaatları durduruldu

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İnşası süren bağ evlerinin yapımı durduruldu

Tarım arazilerinde yapılan bağ evi inşaatları mühürlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerinde inşası devam eden hobi bahçeleri (bağ evleri) inşaatları mühürlenerek durduruldu.

Adıyaman merkez ile Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerinin yapımı, İl Genel Meclisinin aldığı karar ile durduruldu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapımı süren 2 bağ evinin inşa çalışmaları durdurularak çalışmaların devam etmemesi için inşaat alanı mühürlendi.

Tarım arazilerinde bağ evi yapımına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.