Bağcılar Belediyesi, Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı dikti

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Bağcılar Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçedeki Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda sürdürülen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi.

Belediye tarafından Bağcılar Millet Bahçesi'nde düzenlenen dikim etkinliğinde, belediye yetkilileri ile Akyiğit Ortaokulu öğrencileri 30 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturup can suyu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeşil ve temiz bir doğanın geleceğe en güzel miras olduğunu ve Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı diktiklerini belirtti.