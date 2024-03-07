Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde farklı kategorilerde altın ve gümüş ödül kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının önemli kamu ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Stevie Ödülleri, bu yıl 2 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde gerçekleştirildi.
Kamuoyunun ve yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmenin amacı olarak her yıl düzenlenen ve "İş dünyasının Oscar'ı" kabul edilen törende Bağcılar Belediyesi, ödüle layık görüldü.
Belediye, 18 ülkedeki 800'ü aşkın kurum ve şirketin projelerinin değerlendirildiği ödül programında, BAGBİ Projesi ile "Vatandaş hizmetlerinde teknolojinin yenilikçi kullanımı" kategorisinde altın, Dijital Şehir İkizi Projesi ile "Kamu işletmelerinde teknoloji geliştirmede yenilik" kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.
Akıllı şehir altyapısı ve e-belediye hizmetleri alanındaki çalışmaları kapsayan iki proje jüri üyelerinden tam not aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, akıllı şehir ve e-belediyecilik hizmetlerinde önemli bir yol katettiklerini belirtti.
Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Özdemir, projeleri ödüle layık görenlere teşekkürlerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar Belediyesi Uluslararası Stevie Ödülleri'nde altın ve gümüş ödül kazandı - Son Dakika
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Göker'i evinde ziyaret ettikten sonra konutunda ağırladı. Vali Çiftçi, Göker'i eşiyle birlikte ziyaret ederek gülümseten diyaloglar yaşadı. Yaşlı kadını konutunda ağırlama teklif eden Vali Çiftçi, Göker'i evine geri bıraktı. Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, hoş sohbetinemenin dualarından nasiplendiklerini belirtti.
Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik olduğunu belirterek, kara propagandalara inanmadıklarını ve yabancı sermayenin Türkiye'ye güvendiğini söyledi. Tunç, Zonguldak'ta düzenlenen Creavit AR-GE Merkezi açılış töreninde ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimini anlattı ve Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattıklarını vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.
Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizmdeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U-20 Türkiye şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Mücadele ettiği 8 farklı branşta birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye geneli şampiyonalarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 6 Mart tarihinde Kocaeli ilinde yapılan U-20 Erkekler Kulüpler Arası Kros Ligi müsabakalarında da mücadele eden Vanlı sporcular, şampiyonayı 52 puanla 5. sırada tamamladı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla birlikte 16 Mart tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde yer alacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve onları etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman'a destek istedi.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın yaşandığı Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenli, Yemen Hava Yolları'na ait bir uçakla ülkelerine döndü. Aden Havaalanı'na inen uçakta 39'u çocuk ve 15'i bebek olan Yemenliler bulunuyor. Sudan'da iç savaş devam ederken, 20 binden fazla Yemenlinin geri gönderildiği açıklanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?