Bağcılar'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Bağcılar Belediyesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından reklam panolarına 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını yansıtıp, "Kahraman Şehitlerimize Saygıyla" yazarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla ilçedeki reklam panolarından, Türk bayrağı ile 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı yayımladı.

Fotoğrafta ayrıca "Kahraman Şehitlerimize Saygıyla" yazısı yer aldı.

Ekrandaki Ömer Halisdemir görseli vatandaşları da duygulandırdı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir ve nice yiğit kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.