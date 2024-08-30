Bağcılar'da Dokuma Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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Bağcılar'da Dokuma Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Bağcılar\'da Dokuma Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Bağcılar'da bulunan 5 katlı dokuma fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

30.08.2024 04:39
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BAĞCILAR'da, 5 katlı dokuma fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'ta bulunan iplik dokuma fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangında, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi.

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu fabrikada çıkan söndürüldü. Ekipler, yangının fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Dokuma Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Dokuma Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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