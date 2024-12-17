İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anları araç kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
İETT otobüsünün yol kenarındaki kaldırımda yürüyen yayalara çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüsün sağa manevra yapması sonrasında yayalara çarptığı anlar ve sonrasında tekrar sola dönerek yola doğru gitmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da İETT Otobüsü Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?