Bağcılar\'da İETT Otobüsü Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anları araç kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

İETT otobüsünün yol kenarındaki kaldırımda yürüyen yayalara çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüsün sağa manevra yapması sonrasında yayalara çarptığı anlar ve sonrasında tekrar sola dönerek yola doğru gitmesi yer alıyor.