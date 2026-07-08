Bağcılar'da Market Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Market Kazası: 1 Yaralı

Bağcılar\'da Market Kazası: 1 Yaralı
08.07.2026 21:46
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Kadın sürücü, aracını kontrol edemeyip markete daldı; bir müşteri yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR'da akaryakıt istasyonunun içindeki markette alışveriş yapan kadın sürücü, aracına bindiği sırada otomobiliyle markete daldı. Kazada yaralanan 1 müşteri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda aracını yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yapan kadın sürücü, yeniden direksiyon başına geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı. Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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